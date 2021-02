Gérard MADELAIN

Baccalauréat Philo-latin-grec ancien ,mention bien en 1977,puis Master de Droit des affaires ,Faculté de Droit Paris II,Panthéon-Assas de 1977 à 1981. Service national actif au 11e Régiment de Chasseurs à cheval basé à Berlin comme sous-officier à l'escadron d'instruction et responsable des équipements (hors armement) 1982-1983.

Attaché commercial hospitalier chez Convatec,division matériel médical de Bristol-Myers-Squibb de 1984 à 1987 ( secteur Nord),puis directeur régional dans le même laboratoire de 1988 à 1990(région Ouest-Nord et Est),directeur de zone dans le même laboratoire pour la moitié Nord de la France incluant Paris 1991-1992.Directeur national des ventes toujours chez Convatec de 1993 à 2000,secteur France métropolitaine et outre-mer,Afrique francophone et Moyen-Orient en partie ( Egypte-Liban-Israël).

Directeur-fondateur de la librairie Impériale,vente en ligne de livres anciens de haut-de-gamme,spécialiste de l'époque impériale et d'art militaire,de 2000 à aujourd'hui.