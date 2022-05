Thierry VITART

Se questionner et agir de la même manière, conduit aux mêmes résultats.

Pour répondre à nos interrogations de développement, "La vraie sagesse n'est pas de s'éloigner de la nature mais de façonner nos comportements selon ses lois et ses modèles" Sénèque.



Le métier de GINKGO:

Former, animer, accompagner et superviser avec les lois du Vivant pour le développement d'un professionnel, d'une équipe, d'un comité de direction et/ou de toute l'entreprise.



Acteur et promoteur de l'Activité Physique Adaptée pour lutter contre la sédentarité en entreprise et faciliter l'auto-motivation des collaborateurs et des équipes.



Partenaire des projets de la société UnPetitPasPour.

Associé à la société AGENTES (La gestion des RPS, source de développement).

Cofondateur (2005) de RH Performances.



Formateur RH depuis 1987:

- CRECI(1987-1996)

- KRONOS(1996-2005)

- TALENTIA (1999, Groupe DOGE)



DEA D'Anthropologie Sociale à la Sorbonne,

Thèse non soutenue : Socio-analyse de la profession d'Avocat et des professions médicales avec le Professeur Louis-Vincent THOMAS.



Mes compétences :

Animation de formations

Accompagnement collectif

Accompagnement individuel

Accompagnement au changement

Sociologie des organisations

Management