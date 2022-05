IDEALANGUES propose des séjours en immersion sur mesure aux professionnels et particuliers souhaitant améliorer leurs compétences linguistiques. Nous vous dirigeons vers les meilleures écoles de langues pour adultes à l'international, et vous encadrons dans vos diverses démarches d'inscription, éventuel visa, achat de transport, assurance... selon VOS besoins.



Nos services :



– Analyse votre besoin en formation linguistique, spécialisation en anglais (autres langues possibles et domaines de spécialisation professionnelle).



– Proposition des meilleures solutions de formation linguistique en immersion.



– Devis et vérification gratuits de la disponibilité des séjours qui correspondent à votre demande.



– Accompagnement dans les différentes démarches de réservation (transport, hébergement...).



Retrouvez nos écoles partenaires sur la page Facebook d'IDEALANGUES

https://lc.cx/Jkeh



Récompenses et nominations



2015

Silver Award aux Premier Agency Business Awards, catégorie Dynamic Agency



2013

Nomination aux STM Star Awards, catégorie New Agency Europe 2013



2012

Lauréat aux Premier Agency Business Awards, catégorie New Agency of the Year



Accréditations internationales



ENGLISH AUSTRALIA

ENGLISH UK

QUALITY ENGLISH

IALC

ICEF

Business English UK



Je reste ouvert à toute proposition de collaboration de votre part pour que nous puissions travailler, et idéalement voyager un peu, ensemble.





Yohann Duchatelle



Mes compétences :

Conseil en formation

Langues étrangères

Formation