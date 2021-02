Gérard PERRON

Tout au long de ma vie professionnelle, j’ai créé, développé et orienté mon expertise dans 3 domaines complémentaires :

L’image et les contenus multimedia au sens large (comme par exemple ma dernière publication, «l'ordre de grandeur», livre photo préfacé par l'académicien Michel Serres pour fêter les 40 ans du Parc National des Pyrénées)

La pédagogie et la communication

L’événementiel.



Ces activités ont été exercées tour à tour comme responsable de poste en entreprise et également comme consultant indépendant; cette diversité d’expériences est très enrichissante car permet de multiplier les points de vue et de constituer un réseau de partenaires complémentaires mobilisables quand nécessaire.



Les enjeux liés à la communication interne me sont familiers, après avoir créé plusieurs intranet pédagogiques, notamment dans des écoles du supérieur.



Les différentes facettes de la communication externe sont au cœur de mes préoccupations quotidiennes car c’est ma mission actuelle sans une ville de 5000 habitants, où je mets en place un site internet 2.0 et une politique événementielle.





Ma mission au service d'une collectivité locale est intéressante autant qu'évolutive mais se déroule dans un cadre des opérations un peu étriqué au regard de projets plus complets antérieurement menés.

Nature et transmission s'expriment dans la photographie et l'enseignement.

Patrimoine, conservation et préservation occupent certaines de mes activités personnelles . Je souhaite les conjuguer aussi avec mon savoir-faire de communicant au service de vos enjeux.



Mes compétences :

E-learning

Content Management System

Joomla

Formation continue

Adobe Captivate

Enseignement

Rédaction

Web

Adobe InDesign CS5