Gérard YEBOUE

-Procéder au dispatching et à la distribution des factures ;

-Rapprochement du compte client avec : la comptabilité et la facturation

-Relance des clients (appels téléphoniques, courriers, E-mail) ;

-Établissement de l’état journalier des encaissements (remis à la comptabilité) ;

-Enregistrement dans un logiciel des factures distribuées et des encaissements ;

-Transmission des encaissements à la trésorerie (chèques, espèces) ;

-Élaboration du tableau de prévision des encaissements ;

-Gérer l’interface entre l’entreprise et les clients ;

-Transmission de l’état de recouvrement mensuel au directeur financier.





Mes compétences :

Reporting

Recouvrement de créances

Analyse du compte client

Controle de factures