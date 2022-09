Germain AUBERT

Plus d'informations sur http://www.mgsx.net



Avec une expérience significative dans les NTIC, je développe actuellement une activité en indépendant dans les domaines du développement logiciel, de l'édition de jeux vidéo et de l'art numérique.



Savoir-faires :



- Développement d'applications : N-Tiers, Web, Desktop, Mobile.

- Analyse & Conception : Analyse du besoin, étude d'impact, stratégie de test, chiffrage.

- Expertise technique : Architecture, Modélisation, intégration de solutions OpenSource.

- Industrialisation des développements (intégration continue).

- Automatisation des tests : Unitaires, Fonctionnels et de Performances.

- Formation et support aux équipes de développement.



Technologies :



- Langages : Java, Ruby, Html/Javascript/Css, UML, Php, C/C++, Python.

- Frameworks : JEE/Spring, Angular, Bootstrap, Android SDK, Flash/FLEX.

- Arts numériques / Jeu vidéo : OpenGL/GLSL, LibGDX, Processing, PureData.

- Environnements : Linux (Ubuntu), Android, Windows.

- Outils : Eclipse, GIT, Gradle, Maven, Redmine.

- Infographie : Blender, Gimp, Inkscape.





