André YVENOU

INFORMATIQUE

Depuis 2016 : Technicien de développement informatique - ERP IFS, développement de solutions sous Oracle. PL/SQL - FH Industrie - QUIMPER

2014-2015 : Contrôle géométrique et tridim Société FH industrie Quimper

2012-2014 : Technicien informatique - Mairie de Quimper - Gestion du parc et maintien en condition opérationnelle des ordinateurs du parc. (700 ordinateurs, 50 TBI). Gestion du réseau (paramétrage routeur, NAS, firewall)

2011-2012 : Développeur - Société KOELYS - LE FAOU (L4G - 4eme Dimension)

2009- 2011 : Technicien informatique - Collège de la Tour d'Auvergne QUIMPER .

- Chargé de la configuration d'ordinateurs portables auprès de l'Inspection Académique de QUIMPER, (Prêt de Matériel Adapté pour enfants handicapés).

- Développement de site, principalement axés sur les CMS JOOMLA ou OSCOMMERCE.

Connaissance en PHP, SQL, et bases de données liées au SQL.



PRODUCTION

avril 2015 - Septembre 2015 : Controleur qualité et tridimensionnel FH industrie - QUIMPEr

1989-1994 : Controleur qualité dimensionnel et tridimensionnel (Aéronautique)

Diplomé en tant que developpeur informatique et Analyste programmeur (BTS).

2008 : Conducteur de ligne, équipe de 5 personnes



Création de la société DEXABASE en 2008/2009.



Je dispense des cours dans l'utilisation de l'informatique bureautique mais aussi dans l'imagerie 3D (BLENDER).



J'interviens dans différents domaines informatiques comme le dépannage, la formation, la réparation.



Mes compétences :

CMS Joomla

Formation Informatique

Informatique bureautique

Contrôle qualité

CFM International CFM56 Engine

C Programming Language

Visual Basic for Applications

Téléphonie sur IP

Firewall

Développement web

Microsoft Exchange Server

Microsoft Windows Server

Virtualisation

Gestion de parc (GLPI)