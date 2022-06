Bruno GRAND

Après 15 ans passés au service des utilisateurs sur des domaines techniques et fonctionnels différents, jai acquis une bonne expérience et réussi mon intégration dans des organisations plus ou moins complexes.



Jai, entre autre, eu lopportunité de travailler dans plusieurs comptes, ces missions m'ont permis de développer mes compétences techniques, et fonctionnelle étant parfois dans des contextes de fortes urgences où la bonne gestion gestion des priorités est essentielle.



Mon tempérament posé et mon sens de lécoute facilite la prise de contact avec les utilisateurs et me permettent plus facilement de recueillir les informations nécessaires à une bonne compréhension de leurs demandes et réduit dautant le temps de traitement.