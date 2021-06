Germain BARRET

Mon cursus est essentiellement universitaire, dans le domaine de l'informatique avec 1 an d'expérience professionelle à la sortie. Je suis titulaire d'un master professionnel en informatique, spécialisé en Imagerie numérique, obtenu à Marseille et d'un master recherche spécialisé en Intelligence Artificielle, obtenu à Grenoble (INPG).



J'exerce depuis peu dans mon domaine de spécialité apres avoir obtenu une expérience concluante en informatique de gestion : developpeur en informatique pour APRI Prévoyance (Mutuelle), à Blois, pour le compte d'une société de service de Nantes : CAT-AMANIA. Puis de retour sur Nantes, pour ARES Ouest, en applications de gestion du temps et des activités.



Je ne souhaitais pas prendre l'étiquette de "Développeur en Gestion", j'ai donc évolué vers un poste de développeur dans le domaine du multimédia en entrant chez Ankama Games, à Roubaix, validant ainsi mes études et mes expériences passées.

J'y développe principalement des outils à usage interne ou externe, faisant parti des rares développeurs C/C++. Mais j'interviens également sur les serveurs de jeu, en Java.



Mes compétences :

Développement informatique

Programmation

Système de gestion de versions

3D

Informatique

C++

Java

SVN

ANT

Qt

UX design

SQL

Python Programming

Progress 4GL

Perl Programming

Microsoft Windows

MOT Testing

JavaScript

HTML5

GNU

Delphi

Cascading Style Sheets

C Programming Language

Apple MacOS