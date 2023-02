Germain DELSART

Plus de 42 années d'expérience

dans la communication technique multilingue



1. Qui sommes-nous ?



Une équipe d'ingénieurs et techniciens bilingues.

Notre siège - HOLVING - se situe à la frontière entre l'Alsace, la Lorraine, la Sarre (Allemagne) et le Luxembourg (Saar-Lor-Lux).



2. Quelles sont les langues que nous traitons ?



Français, allemand, anglais, italien, espagnol, portugais, brésilien, flamand, néerlandais, polonais, roumain, tchèque, russe, hongrois, danois, slovaque, croate, slovène, bulgare, turc, ukrainien, letton, estonien, lituanien, norvégien, suédois, grec, chinois et d'autres sur demande.



3. Quels types de documents traduisons-nous ?



Tout ce qui fait partie de la communication technique :

- Sites Internet

- Modes d'emploi, manuels de maintenance, documents d'approbation, cahiers de charges, descriptifs de logiciels et autres documents techniques.

- Brochures commerciales, prospectus, fiches techniques, communiqués de presse.

- Localisation de logiciels (menus, messages, documentation).



3. Quels sont les domaines techniques maîtrisés



Fabrication / Production industrielle / R&D

Pesage électronique (industrie, laboratoire, commerce), balances électroniques, cellules de mesure à compensation des forces, cellules de mesure à corde vibrante, jauges de contrainte.

Inspection de produits, systèmes et balances de contrôle, technique de détection de métaux, inspections par rayons X, systèmes de contrôle qualité (SQC), technique des codes à barres, protection contre les explosions.

Informatique, électronique, électrotechnique, métrologie, télécommunication

Assurance qualité : Good Laboratory Practice (Bonnes Pratiques de Laboratoire), Good Manufacturing Practice (Bonnes Pratiques de Fabrication), certification de systèmes d'assurance qualité selon DIN / ISO 9001 (EN 29001) et de systèmes de management environnemental selon DIN EN ISO 14001:2009.

Technique automobile, construction mécanique

Installations de sablage et de microbillage / grenaillage

Matériels électriques, variateurs de fréquence, entraînements à régulation électronique, palans électriques, systèmes à bus de terrain, moteurs pas-à-pas, régulation.

Démarreurs électroniques de moteurs, démarreurs-freins électroniques de moteurs, freins électroniques de moteurs, variateurs d'induit, technique de sécurité

Systèmes de gestion de production, Computer Integrated Manufacturing, systèmes de gestion des temps de présence, contrôle d'accès, systèmes de saisie des données d'exploitation

Automates programmables, commandes numérique, automatisation, PROFIBUS.

SAP : modes d'emploi des logiciels, descriptions de processus et de déroulements, instructions de travail, modes opératoires (sous forme de graphiques Visio)



Air comprimé

Technique de l'air comprimé et technologies des condensats, purgeurs de condensats, systèmes de séparation huile-eau, , unités de fractionnement des émulsions, sécheurs frigorifiques, sécheurs par adsorption, sécheurs à membrane, filtres et séparateurs d'eau, traitement catalytique de l'air comprimé, mesure et régulation pour les systèmes d'air comprimé, technique de mesure du débit.



Équipements des routes et chaussées

Systèmes pour la sécurité routière, protection passive, systèmes de retenue de véhicules sur les routes et places, parois de protection fixes en acier, parois de protection mobiles en acier pour les passages de déviation en terre-plein central, atténuateurs de chocs de tête de file sécurisant les extrémités de file de glissières de sécurité (systèmes de retenue de véhicules), systèmes de glissières de sécurité en acier, atténuateurs de chocs. Directives d'exécution



Secteur du bâtiment

Systèmes de chauffage (installations de chauffage, pompes à chaleur, systèmes solaires, chaudières, chaudières à eau chaude, centrales de cogénération, systèmes de chauffage au bois, chaudières au bois, systèmes photovoltaïques, technique des systèmes, échangeurs de chaleur)

Protection contre les incendies, installations d'extraction de fumée et de chaleur, dispositifs pour l'éclairage zénithal et la ventilation naturelle.