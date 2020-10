Germain R. Salla, Entrepreneur, Formateur et Consultant. Fondateur et Président de l'Institut des Matières Premières, École de formation spécialisée aux métiers des matières premières.



Nos Filières de formation:



- Economie et management du pétrole

- Economie et management du cacao & café

- Economie et management des mines et de l'environnement

- Droit des activités énergétiques et minières

- Droit des activités agricoles et forestières.