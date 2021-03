Germain SOUMIER

Je suis sorti diplômé de l'ENSEM (école nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy) fin 2007. L'Ecole, à vocation pluridisciplinaire (électricité, mécanique et sciences de l'information) m'avait offert un aperçu intéressant de l'informatique.

J'ai débuté ma carrière professionnelle dans la division secteur public de la société ATOS ORIGIN en tant qu'ingénieur d'étude (analyse, conception et développement d'applications Java/ Jee). Cette première expérience m'a donné une bonne vision d'ensemble des métiers de l'informatique et m'a permis de rencontrer des personnes qui m'ont transmis leur connaissance et leur passion pour les langages informatiques.



Comme je souhaitais acquérir des connaissances plus solides, les bonnes pratiques et les méthodologies nécessaires au développement de qualité, j'ai rejoint le cabinet de conseil en technologies de l’information AROLLA. Cette petite structure m'a séduite par ses valeurs (Green IT, expertises, nouvelles technologies) et par la qualité de ses collaborateurs. En retour, je l'aide à développer une relation durable et de qualité auprès de ses clients chez qui je continue d'apprendre et où je partage à mon tour mes connaissances et ma passion ...



En dehors de ma volonté de produire du code de qualité, j'aime m'investir dans l'aspect métier de chacune de mes missions car je suis persuadé que les métiers du développeur et du fonctionnel sont très fortement liés et dépendants.



