Gervais GERVAIS MARTEAU

Mon coeur bat pour l'administratif et financier en PME.



Profil : Professionnalisme, Savoir-Faire, Savoir-Être, Pragmatisme, Réserve, Confidentialité...



Compétences : Comptabilité, Fiscalité, Contrôle de Gestion, Paie et Administration du Personnel, Gestion de Projet, Conception et développement (Excel) d'outils d'analyse, reporting et Tableaux de Bord, paramétrage et organisation du poste de travail, Conduite de Changements.



Outils : SAGE 30, SAGE 100, SAGE 1000, CEGID Y2, Crésus Distribution, Périclès, Ciel, EBP, Onaya, Pack Office, Logiciels spécifiques.



Expériences : PME, Multi-sites, Groupes.



Secteurs : Formation, Bâtiment, Transport, Métallurgie, Grande Distribution, Environnement-Traitement des Déchets, Hébergement Touristique.



En PME, holding ou filiale, mon expérience particulièrement riche et variée, développée dans des secteurs aux multiples spécificités et richesses comptables, sociales ou juridiques (LBO-RES), m'a conduit aux fonctions transversales de l'entreprise et spécifiques de la PME.



Mes compétences :

Sage

Chef de projet

Droit

Formation

Finance

Fiscalité

PME

RH

Rédaction

Périclès

Crésus Distribution

MSProject

Tableaux de bord

Administration du personnel

Paie

Veille juridique

Trésorerie

Reporting

Contrôle de gestion

Consolidation

Comptabilité

Onaya

Microsoft Excel

Veille fiscale

Microsoft Office

Veille sociale

Microsoft Word

Organisation administrative

Direction financière

Implémentation ERP

Organisation

Organisation du travail

Passion

Persévérance

MORALITE

Le sens des responsabilités

Logique

Profonde honnêteté

Sociable

Solutionneur

Sourire

Parametrage

Conduite du changement

Formateur (1999 - Thème: l'euro)