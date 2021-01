Akademia Music Award Los Angeles, l'artiste français Gervay Brio est à la fois un auteur-compositeur, musicien, chanteur, guitariste virtuose et pianiste de talent en tant que célèbre Maestro Dj, recevant ce titre du jury de la Miami Winter Music Conference. Gervay a produit 30 albums, singles & EPs et 25 clips vidéo avec sa signature unique et inspirante, incluant différents styles comme la House, le Rock, la Pop, l'Ambient, l'Electro pour en faire son propre style. Après avoir étudié la musique classique dans son enfance et au conservatoire, Gervay Brio a également été très inspiré par la musique orientale : chinoise, indienne, tibétaine, celtique car il est aussi un chercheur spirituel, leader du New Age en France, pratiquant et enseignant le Tai Chi, le Yoga, le Shiatsu et la méditation, il a appris de ses maîtres traditionnels, Sa Sainteté Karmapa XVI, le Professeur Chee Soo et Nagueshvara Rao qui lui ont enseigné la musique classique indienne. Aujourd'hui, Gervay présente son nouvel opus ILLUSORY JOURNEY avec 5 mix donnant différents angles de cette chanson poétique et un beau clip original, mêlant images et sons pour un voyage enchanteur !



« Never question a Master Deejay, Gervay Brio brings it ! »

Dj Johnny D. USA



Mes compétences :

Compositeur

Musicien

Ecrivain

Producteur de musique et d'image

DJ Producer