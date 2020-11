Gexan AHAMENDABURU

A travers mon parcours universitaire et stagiaire, j'ai acquis durant ces 5 années des compétences dans le secteur de la gérontologie et du social telles que:

- la gestion de projets,

- la gestion de planning,

- le développement des partenaires,

- L'orientation et suivie des usagers,

- développement publicitaire ( création de flyers, distribution, organisation de journées portes ouvertes... )

- Ecoute sociale

- Analyse des besoins demandes et attentes de personne âgée lors de mon projet d'ingénierie sociale

- participation aux évaluations internes

- Gestion de dossiers



Je suis motivé, sérieux et engagé.



Lors de mon Master j'ai également réalisé un diagnostic territorial et un projet d'ingénierie sociale.

Disponible et totalement mobile, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Gestion de planning/Management/Outil informatique/

Communication/gestion de projet