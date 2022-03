Gh@rib N@BIL

Un expert RH orienté business, ayant cumulé plus de 12 années d’expériences en management des

Ressources humaines dans le public et le privé. Nabil est un profil riche et polyvalent, il a travaillé dans le

secteur du consulting et le Btp, les médias, la recherche et l’enseignement. Il a touché tous les aspects de la fonction RH durant sa carrière au sein de LAFARGE Maroc, le Groupe OCP, l’ESITH, le Groupe Maroc Soir (Le Matin du Sahara). Actuellement Nabil occupe le poste de DRH d’un grand groupe de distribution alimentaire et de restauration.

Nabil est diplômé en Management des Ressources Humaines (Master de l’ENCG Settat) et en droit Privé (Licence de la Faculté Hassan II de Casablanca) en sus il est certifie en formation des adultes et en psychologie du travail.

Publications les ecos Insp :

Knowldege Management,

Schéma Directeur RH, Mode d'emploi,

Tous Commerciaux,

la Due diligence RH d'acquisition,

Le Management par les Paramètres,

Le parrainage au sein de l'entreprise.



Mes compétences :

Due diligence RH

Schema DRH

Strategie RH

Consulting RH