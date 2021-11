Ghislain MFOULOUH (MFOULOUH EMANE)

J'ai acquis une solide expérience de plus d'une dizaine d'années dans le management de la performance des équipes commerciales, la gestion du risque crédit pour tous types de clientèle, le marketing et la communication dans la banque et les services financiers spécialisés (crédit-bail, location longue durée et crédit à la consommation).



Mes activités professionnelles m'ont amené à gérer un large réseau relationnel constitué de divers partenaires (apporteurs d'affaires, tiers payeurs, concessionnaires automobiles, assureurs...), nécessitant la mise en œuvre de plusieurs compétences et valeurs. Ainsi, le travail bien fait, l'esprit d'équipe, le goût du challenge, la récompense au mérite sont les points cardinaux qui guident mes actions.



Mes compétences clés se résument à :

- élaboration des politiques et stratégies commerciales;

- élaboration des budgets commerciaux et marketing;

- management des équipes commerciales et opérationnelles;

- analyse du risque crédit pour la clientèle des particuliers et des entreprises;

- recouvrement des créances;

- réalisation des études de marché;

- animation des partenariats (grande distribution spécialisée, concessionnaires automobiles, assureurs);

- pilotage de la performance via le suivi des processus;

- pratique des reporting;

- maîtrise de la suite office;

- anglais conversationnel.