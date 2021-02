Ghislaine FLOURY-DAGORN

La passion des langues et de l'écriture ont accompagné un parcours diversifié : plaisir de passer d'un idiome à un autre, de conter, de faire appel à l'imagination. S'y sont ajoutées celles de la Recherche en divers domaines et de pratiques artistiques, dont le dessin, la peinture, la photographie, la création de bijoux…

La sauvegarde et la valorisation des cultures des Peuples Premiers – dont ceux des deux Amériques – font pleinement partie de ces passions et engagements. Nous avons beaucoup à apprendre de ces cultures.

Aider des personnes à exprimer par écrit ce qu'elles souhaitent faire passer est un autre volet de mes compétences.

Expériences :

Spécialiste de l'espagnol d'Argentine – langue du Siècle d'Or espagnol

Rédaction, correction, relecture, réécriture

Recherche documentaire – Rédaction d'articles

Word, Excel, Photoshop

Promotion de deux artistes latino-américains (festivals, galeries, expositions)

Articles pour des revues associatives



Quelques traductions :



Traduction française de Yo fui la espia que amo al Comandante (Marita Lorenz, Peninsula, Barcelone 2015) paru le 02.06.2016 sous le titre de : J'étais l'espionne qui aimait Castro, Editions First, Paris.

Traduction des dossiers de presse de deux artistes argentins (mai 2016)

Traduction simultanée espagnol-français (concert du 8 juillet 2016 de ces deux artistes à la Maison de l'Amérique latine à Paris)



Quelques liens :

http://fr.pichimalen.com/

Article "Beatriz Pichi Malen - La voix du chant ancestral", revue Ethnotempos N°40 p. 23-27 (2008) - Rythmes Croisés (2016) : http://www.rythmes-croises.org/beatriz-pichi-malen-la-voix-du-chant-ancestral/#more-7423

Site en ligne P.G.A. de Rennes: http://bastas.pagesperso-orange.fr/pga/eisenhower-es.htm#deb



Quelques communications, articles et contributions :

"La Frontière indienne en Argentine, un passé à réinterpréter", S.P.I.D.H. Nantes. 19.06.2009. https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01873551

"La Frontière indigène Sud de l'Argentine : conflits de territoires et conflits d'intérêts", conférence à la Maison de l'Amérique latine (Paris) pour le Bicentenaire de l'Indépendance de l'Argentine, 14.05.2010.

"La Frontière indienne du Río de la Plata, un espace de contact et d'échanges". revue Amerika N°2, juillet 2010. http://amerika.revues.org/987

"La Frontière indienne du Sud de l'Argentine : conflits de territoires et conflits d'intérêts", revue Amerika N°12, juillet 2015. http://amerika.revues.org/5846

"La Frontière du Sud-ouest en Argentine jusqu'en 1890 – D'une incomplète conquête à la conquête achevée", résumé de recherches publié dans les Actes de la Conférence Scientifique Internationale de l'Université Nationale Vasil Karazin de Kharkiv, Ukraine des 2 et 3 avril 2015 (Actes de juillet 2015 ISBN 978-966-285-183-0).

De l'espace public à l'"invisibilité", le "problème indien" en Argentine, contribution in ACTES du Colloque International "Les Faces cachées dans les Amériques", 22-23 mars 2018, Université de Bretagne Sud Lorient. Eric JAMET Editeur, septembre 2019.



Lien de l'Institut des Amériques : https://idarennes.hypotheses.org/recherche/lettres-langues-et-cultures/erimit/jeunes-chercheures/floury-dagorn-ghislaine



Page Linkedin :

https://www.linkedin.com/in/ghislaine-floury-dagorn-9a99b349/



Quelques-unes de mes expositions photographiques :



"Forêts enchantées, paroles de conteuse".

Invitée d'honneur de la Maison du Patrimoine à Saint-Marc-la-Lande, Deux-Sèvres (31 mars - 30 avril 2018). Photos et textes poétiques, de l'univers de Tolkien aux mythes arthuriens de Brocéliande.

https://m.lanouvellerepublique.fr/%252Fdeux-sevres%252Fcommune%252Fsaint-marc-la-lande%252Fl-art-accroch-29-artistes-amateurs



- "Rivages", Mordelles (Ille & Vilaine) 2005

- "Impressions", St-Marc-la-Lande, 2010

- "De l'eau à la glace", St-Marc-la-Lande 2012

- "Chemins Secrets", St-Marc-la-Lande 2013

- "Arbre", St-Marc-la-Lande 2015

- "Arbres fantasques" St-Marc-la-Lande 2017



Mes compétences :

Traduction

Rédaction et correction

Recherche documentaire

Organisation de manifestations

Recherche

Créativité

Histoire

Langues

Photographie

Microsoft Access

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word/Excel

Adobe Photoshop

