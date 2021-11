Ghislaine MANGEL

Http://ghislainemangel.fr



20 ans en entreprise consacrées au développement commercial et au management d’équipes m’ont appris que chacun possède de nombreuses ressources mais qu’il est parfois difficile de parvenir seul à les exploiter.



En parallèle, j’ai étudié et pratiqué pendant 10 ans des techniques de développement personnel qui m’ont mené à la découverte et l’apprentissage de l’hypnose.



La pratique de l’hypnose au quotidien m’a intimement convaincue qu’elle est l’un des outils les plus puissants pour dépasser ses problèmes et utiliser son véritable potentiel. Grâce à l’hypnose, découvrez et libérez les ressources innées qui se cachent en vous. Laissez-vous accompagner vers plus de bien-être et transformez vos rêves en réalité !



http://www.hypnoparis.fr



MOTIVATIONS, EXPÉRIENCES, PARCOURS:



20 années passées au sein de l’entreprise où j’ai côtoyé, encadré, aidé et coaché des hommes et des femmes m’ont permis de voir leurs «difficultés» dans l’entreprise, mais aussi dans leur vie de tous les jours et parfois la difficulté à coupler les deux…



Étant moi-même une femme –comme toutes les autres femmes- confrontée à ces mêmes contraintes, crises ou autres «soucis», j’ai, après avoir suivi différents axes thérapeutiques et de développement personnel, découvert et pratiqué avec succès l’hypnose sur moi pour aborder et dépasser ces mêmes «obstacles». Devant la puissance des résultats obtenus, je me suis passionnée pour ces techniques qui reposent sur des capacités et ressources insoupçonnées du cerveau.



Après m’être formée à l’auto-hypnose et avoir été encadrée par des hypnothérapeutes confirmés, l’envie toute naturelle de pouvoir aider et transmettre à mon tour ces techniques aux autres a germé dans mon esprit…



C’est ainsi que j’ai entrepris de me former au sein de l’Institut Français d’Hypnose Ericksonienne (IFHE). Tout au long du cursus de Maître Praticien où nous ont été dispensés techniques et savoir-faire, j’ai pu enfin découvrir et comprendre toute la complexité et les capacités de notre cerveau mais aussi de notre corps et de notre esprit... Plus j’apprenais, plus ma conviction et ma compréhension des résultats obtenus sur moi et sur mes premiers patients grandissaient…



Depuis, ma curiosité et mon intérêt pour ces domaines des sciences humaines ne m’ont jamais quitté…



Afin de vous aider de la façon la plus rapide, facile et efficace possible:



j'ai complété ma ¨pratique par une formation à la thérapie brève (École de Palo Alto) et abordé des médecines non conventionnelles telle que le Qi Gong thérapeutique auprès de l'Institut Français pour les études intérieures GMCKS.



Je me suis entourée d'un réseau de professionnels et travaille en collaboration avec un réseau d’intervenants, spécialistes de l'aide thérapeutique et médicale: Médecins spécialistes, psychiatres, psychologues, thérapeutes,nutritionnistes, ostéopathes… Et professionnels reconnus de

médecine non conventionnelle.



Vous faire découvrir les ressources innées qui sont en vous est ma motivation,

Vous accompagner vers plus de bien-être et vous aider à transformer vos rêves en réalité ma jubilation !



Pour en savoir plus sur l'hypnose visitez le site

http://www.hypnoparis.fr/



Mes compétences :

Accompagnement

Coaching

Coaching Commercial

Commercial

Développement personnel

Humaniste

Hypnose

Hypnose ericksonienne

Hypnose humaniste

Hypnothérapeute

Hypnotherapie

Neurobiologie

Neurosciences

PNL

Thérapie brève

Programmation neuro-linguistique

Thérapie individuelle