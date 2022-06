Ghizlane AZZAOUI

Ma formation en contrôle de gestion (au sein de Skema Business School et à l'université de Reims) et mes deux ans et demi d’expérience m’ont permis d’approfondir mes connaissances en contrôle de gestion, finance et comptabilité,(notamment avec la réalisation des tableaux de bord, le reporting), de consolider mes compétences en Excel, Ciel et SAP, de développer des qualités telles que : être ouverte aux autres, savoir m'adapter pour faire face aux différentes tâches et responsabilités qui me sont attribuées, la motivation pour développer une activité fructueuse au sein de votre entreprise,



Je suis à la recherche d'un emploi dans le domaine de contrôle de gestion, audit ou finance.



Je vous remercie par avance pour le temps consacré à l’étude de ma candidature et me tiens à votre entière disposition pour un entretien, qui me permettrait de mieux vous démontrer mes motivations.



Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes meilleures salutations.



Mes compétences :

SAP

Audit

budgets

Microsoft Excel

Business Objects