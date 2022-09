Conseillère en immobilier dans le secteur de Languidic, je connais parfaitement les spécificités de ce secteur. Mon objectif est de vous aider à réaliser votre projet immobilier. Grâce à mon expérience en tant que mandataire indépendante vous êtes sûr d'obtenir les meilleures indications concernant votre projet. Qu'il s'agisse de vente ou d'acquisition, je vous accompagne dans chaque étape du projet pour répondre aux besoins de votre projet.

Si vous avez un projet immobilier, n'attendez plus, rencontrons-nous et laissez-moi vous guider et vous aider à réaliser votre rêve immobilier.

Je vous garantis ma disponibilité et la possibilité de me déplacer rapidement lorsqu'il le faut. Je m'implique dans chacune de mes prestations avec le plus grand sérieux et je suis toujours à votre écoute.

*Gianna Marcarini Mandataire indépendante en immobilier RSAC de Lorient sous le numéro 899489041 (sans détention de fonds), titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société KBLM Casarèse.