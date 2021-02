Gianni PETRUCCI

Plus de 20 ans dexpérience professionnelle dans la construction de canalisation HP avec les entreprises : SPIECAPAG Toulouse, IDR/PPS Pipeline Systems, SALP SpA, IDR /TIGF, SICIM SpA, GRTgaz, DENYS SA, GHIZZONI SpA, B.E. PARERA SA.



Encadrement / Supervision :

-Encadrement des équipes d'ouverture piste, de remise en état des parcelles, de traversées de routes (tranchée ciel ouvert et réfection), en respectant et conciliant les indications des domaniaux et des riverains ainsi que les contraintes environnementales.

-Supervision de la ligne et des forages ainsi que des activités daménagement des aires de stockage pour tubes en veillant à ce que les prestations seffectuent conformément au planning, aux modes opératoires et aux spécifications en vigueur.

-Attaché à faire respecter les règles HSE lors de la réalisation des travaux et contribuer au développement de la culture HSE du Projet.

-Management dun B.E.





Aspects administratifs :

-Chargé des demandes administratives et des dossiers pour lenvironnement et la loi sur leau, les autorisations de pompage, la préparation des épreuves hydrauliques.

-Réalisation des constats contradictoires avec le client et les exploitants des dommages hors-piste de travail afin dobtenir des exploitants des quitus de satisfecit de bonne fin de travaux.





Relations publiques / Reporting / Réunions :

-Contact privilégié avec les exploitants, les administrations (préfecture, Conseil Général, mairies, DDT, etc.) et les riverains impactés par le tracé du gazoduc.

-Participation aux réunions techniques et de coordination.

-Rédaction et diffusion de rapports davancement pertinents (journaliers,

mensuels).



Études, suivi chantier :

-Chargé des implantations et modifications du tracé.

-Prise en charge du carnet de soudures : contrôle et mise à jour quotidienne, chargé du contrôle de la qualité des soudures de la ligne (procédé automatique) et raccordements (procédé manuel).

-Participation aux activités de precommissioning.