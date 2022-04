Charpentier de métier ,formé au sein des compagnons du devoir.j'ai 35 ans d'expérience dans la production et les techniques du bois.

Je souhaite partager mes connaissances avec des passionnés du bois et propose un accompagnement technique personnalisé pour la réalisation de projets bois:

Extension-Escalier-Charpente-Rénovation-Terrasse.

plus d'info:

Gil Messager, avec ses plans d’exécutions et de montages accompagnés de modes opératoires personnalisés, vous permets de réaliser vous-même votre projet bois.

Plus d'info sur







Mes compétences :

Architecture

3D

Dessin technique

Design