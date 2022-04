Gil ORFILA

Manager, gérer et développer dans le respect avec ténacité et intégrité sont les axes principaux de mon parcours professionnel.

Anticiper les changements, s'adapter, organiser les ressources disponibles pour atteindre les objectifs fixés sont les principaux savoirs faire que j'aime à mettre en place.



Mon parcours m'a amené à appréhender des marchés différents comme le consommable informatique , la papéterie ainsi que l'univers du luxe via la haute écriture. J'ai apprécié la découverte de ces marchés et la nécessité de s'adapter avec nos équipes à leur diversité pour réussir notre développement.



Mes compétences :

BtoB

Country manager

Informatique

Luxe

Manager

Papeterie

Stratégie