Gil POLSINELLI

Formateur logiciels, je suis ouvert à toutes opportunités en France & à l'étranger



FORMATION :

CRM Veeva/ipad

ERP/PGI SAP QM, LE, MM, SD, PM, WM / Ariba, référentiel articles

ERP/PGI MOVEX SAV Gestion complète de la partie déploiement Formation (rédation documentation pédagogique, animation en salle et assistance au démarrage sur le terrain

ERP/PGI M3 Refonte de la documentation, Mise en place d'outils pédagogiques et animation en salle et accompagnement sur le terrain (Vente, Achat, Encaissement, Contrats fournisseurs, Logistique, etc.)

ETMS (laboratoires pharmaceutiques: GRC/CRM) : Dendrite

DMS : Car*Base (concessionnaires automobiles)



ASSISTANCE utilisateurs SAP SD, MM, PM, FI (secteur Hospitalier)



Traductions : Fr <> UK

Production de modules de e-learning : WPB, Captivate, Articulate



Coordonnées sur gmail.com : polsinelli.gil

06.07.98.81.31



Mes compétences :

FLE

SAP

MOVEX

Formateur

Pédagogie

Bureautique

Animateur

Accompagnement