Gil REBERT

Fini les tables de hauteurs différentes et de largeurs incohérentes, pensez au spécialiste de la table à rallonge, Rebert Mobilier. Venez découvrir votre table idéale, celle qui répondra aussi bien à votre table de tous les jours quà celle de vos fêtes ou réceptions.

Découvrez des tables dexceptions modulables de 4 à 40 couverts grâce à un système développé par Rebert Mobilier. Conçues et réalisées sur mesure, en harmonie avec vos goûts et votre style dintérieur accompagné dune gamme de chaises, classiques ou contemporaines voire de mobilier.

2017 : Les tables U-Déco, piétement inox pouvant être laqué et vieilli, façon "style industriel'

2016 : Intégration de la céramique (Iron Grey par exemple) sur les plateaux.

2014 : les tables rondes évolutives en diamètre de Ø1.30m à Ø1.70 et Ø2.10m et en hauteur de 0.75 à 0.95m. De 6 - 9 ou 12 places ! Trois évolutions ou trois possibilités !

2013 : Les tables d'extérieures de 4 à 16 places

2012 : Les U-Contemporelles ou plateau traversant

2011 : Gamme Oxygène

2011 : La TX, table basse qui s'ouvrent dans les 2 sens, en largeur et en longueur. Un bijou de technologie visible sur le site

2010 : Enfin ! Les tables basses. D'abord - les TS -, tables basses télescopiques. En position basse ht52cm comme en position haute 75cm, ouverture de 60cm à 2m60.

Développement de l'oxydation sur l'acier.

2008 : Nouvelle gamme de tables appelée -Les Décos-,

2007 : Déclinaison d'une console type Contemporelles.

2006 : Naissance de la gamme de tables appelée -Les Contemporelles-.

2003 : Développement des tables en verre modulables de 4 à 40 couverts.

2001 : La technique étant acquise, développement des décors de tables.

1997: Date de création de Rebert sarl Mobilier, société mise en place pour transmettre l'etp aux enfants.

En 1990-92 : Spécialisation sur les" tables modulables" de 4 à 40 couverts grâce à un système développé par l'entreprise, conçues et réalisées sur mesure.

Tarifs à partir de 2050€, départ Andolsheim

Localisation : andol