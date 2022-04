Gil RIEMENSCHNEIDER

En tant que chef de projet, je suis en charge de piloter le plus grand projet de mise en LED retrofit.



Auteur d'un cahier des charges stricts et de tests draconiens nous avons une connaissance inégalé du secteur.



Expert reconnu en éclairage LED

Je possède l'une des plus longues et des plus importantes expériences dans le domaine de l’éclairage LED.



Souvent négligé, l'éclairage est une source de gains énergétiques et économiques peu ou pas exploitée.

Je dirige des projets de mise en place d’éclairage à LED.



Après une étude personnalisée propose des solutions d’éclairage adaptées et indépendante de tous lobbys.

Je vous aide a rédiger un cahier des charges précis pour un appel d'offre qui correspond réellement à vos besoins.



J’anime des séminaires lors de congrès spécialisés ou de vulgarisation.



Je conseille les collectivités sur leurs choix stratégiques en terme de d'éclairage.



Mes compétences :

Expert Eclairage

développement durable

LED

CONSEIL