Gil SABATIER

Professionnel, organisé, et doté d'un bon esprit d’équipe, j’ai une formation de chef de projet informatique de gestion.

J'ai travaillé plus de 20 ans dans les services d’exploitation et de production informatique. J’ai acquis une expérience significative de 13 ans en ESN dans les domaines de la banque, de l’assurance, des services publics et de l'industrie.

Ceci me permets d'accompagner les clients dans leurs choix, d'être force de proposition, d'optimiser leur système d'information en améliorant la qualité de service.



Mes compétences :

ITIL Certification

Conseil en organisation

Suivi de projets

Relations clients

Développement des compétences

Assurance qualité

Coordination de travaux

Gestion de production