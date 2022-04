Bonjour,

En tant que Sophrologue et Hypnothérapeute libéral, je vous reçois sur Toulon afin de vous accompagner à la prise en charge d'une gène particulière qui vous rend la vie difficile ou qui vous la complique. Les champs d'application de la Sophrologie et de l'hypnose sont vastes aussi n'hésitez pas à prendre contact avec moi au 06 63 66 33 58 (nouveau numéro) pour prendre votre rendez-vous.



Pour de la gestion de stress, pour la préparation à un examen (scolaire, professionnel, permis ...), pour mieux gérer vos émotions, pour retrouver l'estime de Soi, pour s'affirmer, pour un accompagnement à la préparation sportive (personnel ou compétition) ou pour développer votre créativité, vos capacités équilibre général.



Vous souffrez d'un problème chronique qui ne vous facilite pas la vie, appelez moi, nous verrons ensemble si je peux vous accompagner dans cette démarche.



je reçois en individuel et propose aussi des solutions séances de groupe.



A très bientôt.



Mes compétences :

Relaxologue

Magnetiseur

Sophrologue

Auteur littéraire

Barreur de feu

Reiki

Oncology, Stress

Thérapie de groupe

Hypnose

Thérapie comportementale et cognitive

Thérapie individuelle