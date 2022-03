Gilbert SPAGNOL

Domaines de compétences :



Administration générale

-Connaissance des milieux institutionnels

-Administration de l’Etat (Services préfectoraux, DDE, DASS,DRIRE,DDA,Affaires Maritimes, les grands opérateurs –R.T.E, R.F.F, Caisse des Dépôts et Consignations,...

-Conseils régionaux et généraux

-Communautés de Communes, SIVU, SEM, OPAC, OPCHLM,...

-Comptabilités publique et privée (grands équilibres)



Aménagement de territoires

- Analyse macro-économique et élaboration d’outils d’aide à la décision

- Diagnostics micro-économiques (Etudes de faisabilité et d’opportunité en implantation de zones d’activités commerciales, industrielles, portuaires, mixtes,....)

- Mise en œuvre des opérations, suivi et organisation de la circulation de l’information

-Traitement du paysage et du bâti



Urbanisme-Habitat-logement

- Aide à la décision dans le domaine de la politique de la ville (mise en forme, suivi, évaluation ,

prospective)

- Etudes préalables et diagnostics, élaboration de propositions

- Organisation de veille en matière juridique

- Engagement de procédures opérationnelles (lotissements- résidentiel, d’activités commerciale, d’activités- Z.A.C )

- Application sur le terrain (piéces techniques des consultations, organisation/suivi des chantiers)



Voirie-réseaux divers/infrastructures

- Etudes préalables (impacts divers sur les milieux-bruits, eaux,installations classées,..)

- Etablissement de projet, maîtrise des processus de validation, concertations préalables

- Mise en œuvre , coordination de chantier , suivi financier de la globalité de l’opération



Transports-logistique

- Définition et contractualisation des besoins en matière de transports routiers,fer recherche du meilleur ratio charges/coûts

- Etablissement de plans d’actions avec planning et décomposition en tâches viaires, aériens ou maritimes. R cohérentes accompagnée des besoins en main d’oeuvre et matériels



Programmation

-Définition et validation de la méthode avec le maître d’ouvrage (MO)

-Consultation des usagers et validation des axes d’aménagement par le MO

-Rédaction du programme, mise en forme du dossier de consultation des Maîtres d’Oeuvres





Conduite de projets

- Traduire les volontés du Maître d’Ouvrage en termes techniques et fonctionnels

- Assurer un suivi en temps réels des processus mis en œuvre en validant les variations de délai en fonction des impondérables ou des gains de temps.

- Provoquer un retour d’expérience qui servira à éclairer la programmation d’un prochain projet



Management d’équipes

- Evaluation du personnel

- Attribution et suivi des fonctions et responsabilités (organigrammes organisationnels)

- Favoriser l’apparition d’un esprit d’équipe par la mise en œuvre d’un travail collaboratif

- Utilisation d’outils favorisant l’échange et le partage des informations en temps réels

- Reporting et évaluation aux points d’arrêts prédéfinis



Informatique et transmissions

- Bureautique (Word, Excel, Power point, logiciels libres,...)

- Applicatifs métiers (MS Project,Gant project, ATTAL, Civitas,

Arc Wiew, Autocad light,..)

- Mise en oeuvre de réseaux de communication ( UHF, VHF, Wifi, Intranet,..)



Marchés publics

- Constitution des dossiers et organisation des consultations





Elaboration et gestion de budgets

- Elaboration de budgets par opération

- Installation et suivi de tableaux de bord

- Supervision des tableaux de bord et plannings, par projet ou transversaux.



Filières professionnelles/réseaux

- Veille technologique et entretien des contacts,

- Etablissement de partenariats, organisation de tours de table

- Participation au montage d’opérations à plusieurs partenaires

- Coordination de divers intervenants sur des dossiers communs



Mes compétences :

Administration

Finances

Management

Organisation