Céline ANGOT

Après 15 ans de pratique de la fonction ressources humaines en entreprises (de 10 à + de 1000 salariés), dans divers secteurs d'activité (BTP, Transports, Agro-Alimentaire, Electronique...), je mets mon expertise en :

- gestion prévisionnelle des emplois et de la formation,

- recrutement,

- accompagnement aux changements (mobilités professionnelles notamment, mise en place du Droit Individuel à la Formation et de l'entretien professionnel )

- négociation sociale, médiation,

- prévention des risques psycho-sociaux, gestion des stress et prise en compte de la santé globale au travail,

au profit des entreprises de la région Bretagne (de préférence !), pour des missions ponctuelles ou de plus longue durée, selon les besoins identifiés par les dirigeants.



Membre de l'International Coach Federation - ICF - présente au bureau de l'antenne Bretagne Pays de Loire et référente du groupe de pairs 29/56.

www.coachfederation.fr



Présidente de l'association Cap Heol, créée en 2005, à Lorient : http://www.cap-heol.fr



Vice-présidente de l'association Cap'Cadres à Lorient de 2007 à Fév 2009

http://www.capcadres.org



