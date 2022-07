Gildas MORIN

Bonjour,

Ecole de commerce au Groupe Fim de Saint-lô. De 2000 à 2012 : responsable commercial , développement de l'activité sur tout le territoire français, développement et mise en place d'un service après vente et d'un technico-commercial sur le Nord Ouest. Participations aux salons internationaux comme BATIMAT, EQUIBAIE (Paris) - MADE EXPO (Milan) - INSTANBUL WINDOW FAIR (Istanbul) - FENSTERBAU (Nuremberg). Rachat en 2008 de la société SUNBAC MACHINES S.A, puis Gérant de la SARL G.M.T. depuis 2012. Introduction sur le territoire Français de la marque KABAN MAKINA, dont nous sommes les distributeurs exclusif pour la France.



Mes compétences :

Ténacité et concrétisation

Disponible dans toute la france passionné

Développement commercial

Innovation

Ecoute