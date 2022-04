Gill VAN HERZELE

Gérant & fondateur de la société Enozone, spécialisé dans le graphisme et les applications interactives 3D. Je suis Diplomé Ingenieur Industriel en Electronique en Belgique (études néerlandophones) et en Ingénierie du Virtuel (Réalité Virtuelle) en France.



Enozone réalise des projets complets et intervient en tant que prestataire en fonction des besoins.

Nous mettons à votre disposition notre savoir-faire en 3D: interactive, images, vidéos pour mettre en valeur votre activité et vos produits.



Notre activité se concentrent principalement autour de 3 pôles :

- l'architecture & patrimoine;

- l'événement;

- l'industrie.



Nous développons nos applications pour plusieurs supports : Web, PC, Mac, iOS(iPhone, iPad), Android.



http://www.enozone.fr



Mes compétences :

computer

Computer Graphics

Electronica

Electronics

Electronique

Réalité virtuelle

Simulation

Virtual Reality