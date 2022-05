Moi, c'est Pierre-François Thomas.



Oui, trois prénoms, et encore je vous épargne l'état civil complet... Alors, pour s'éviter des frais d'orthophonie, on m’appelle souvent peff, peuf, puf ou encore pft !



Du crayon à l'ordinateur, de la bombe de peinture au papier découpé, je suis issu d'une formation tournée vers le multimédia qui n'a pas écarté les fondamentaux du graphisme traditionnel pour autant. C'est ensuite sur le terrain que j'ai pu approfondir mes acquis en print, webdesign, motion design et infographie 3D.



J’aime faire chauffer les méninges seul ou en équipe. J’aime être à l'affût des dernières tendances graphiques et techniques pour évoluer avec mon temps. Un peu touche-à-tout, j'aime satisfaire ma curiosité ; savoir comment c'est fait et avec quoi (# internetestmagnifique). En fait, quand le temps (et l’argent) le permettent, j’aime par dessus tout bloquer sur un problème, tester, me tromper, pester, attraper des migraines, chercher et apprendre.



J'aime aussi le bon café mais là n'est pas le sujet...



Mes compétences :

3D

Design graphique

Motion design

Web design

Adobe After Effects

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

3D Studio Max

Adobe Illustrator

Unity 3D

Adobe Premiere

CINEMA 4D