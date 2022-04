Erwan THOMAS

Jeune diplômé d'un titre de niveau II en Responsable Manageur de la Distribution à l'école Negoventis, appartenant à la Chambre du Commerce et de l'Industrie à Laval.



Anciennement à la Librairie Corneille (anciennement Chapitre) à Laval. J'y ai commencé en tant qu'alternant en Juillet 2013 jusqu'en Septembre 2014 pour ensuite devenir responsable de l'action commerciale de Corneille Pro, la papeterie professionnelle de Corneille pendant 6 mois.



J'ai aussi travaillé durant plusieurs périodes à la Grande Récré de Saint-Berthevin et de Laval entre juillet 2012 et mai 2013 en tant que stagiaire puis en tant que salarié.



Je désire dans le futur être chef d'équipe dans le domaine du commerce.



Mes qualités sont la rigueur, le sérieux, l'autonomie, la curiosité, la capacité de m’intégrer rapidement à un nouvel environnement ainsi que l'empathie.

De plus je suis d'un naturel souriant et de bonne humeur.



Mon parcours scolaire à toujours été en lien avec la vente grâce mon BTS en Management des Unités Commerciales et à mon Bac STG option mercatique. J'ai fait et obtenu pour ce dernier la mention européenne car actuellement et encore plus dans le futur, l'anglais est primordial dans le domaine du marketing, de la communication et de la publicité.



Mes compétences :

Vente

Conseil

Encaissements et décaissements

Argumentaire de Vente

Animation commerciale

Contrôle de la livraison