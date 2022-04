Erwan THOMAS

Menuisiers, serruriers, storistes,cordistes,maçons, électriciens, chauffagistes, services techniques des

collectivités locales & Hôpitaux; peintres, entreprises de nettoyage, groupes d'intervention...

le SYAM peut répondre à l'une de vos problématiques.



SYAM est une société spécialisée dans la prévention des risques professionnels avec pour seul crédo : sauvez des vies !



Nous commercialisons en exclusivité et formons a l'utilisation de tous nos équipements de protection individuelle ; en particulier un Système d'Ancrage Mobile, le SYAM, dispositif breveté.



Le SYAM est un point d'ancrage transportable. Structure télescopique de type parapluie, conçu par un professionnel du bâtiment, il permet de travailler au contact du vide en toute sécurité en évitant toute chute.



Il se transporte dans un sac a dos et se déploie sur le lieu d'intervention a l’intérieur, en moins d"une minute, en prenant appui au sol et de part et d'autre de l'ouverture contre les murs, le plafond servant uniquement a stabiliser le système avant son utilisation. Il n'exerce donc AUCUN EFFORT AU PLAFOND et peut être utilisé sur tout de type de support (faux-plafond, plafond tendu...)



Utilisable par deux personnes, il permet ainsi à un ou deux opérateurs de travailler au contact du vide sans prendre aucun risque. Il est destiné a tous les corps d’état du bâtiment.



Découvrez nos produits et des témoignages d'utilisateurs en vidéo surArray



Pour toute information, contactez nous par mail

contact@syam.fr ou au

Tel : +33 (0)4 72 31 75 33



Mes compétences :

Travail en hauteur

Sécurité