Gilles BONNES

A la retraite depuis le 1er juin ...

Mais ...

Je pense reprendre un peu d'activité en tant qu'indépendant à partir de septembre pour des missions autour de l'administration système / réseaux / cybersécurité.



J'ai travaillé plus de trois ans pour Audience Plus, entreprise spécialisée dans la "push-notification" pour dynamiser la communication dun client via applications mobile, sites web et e-mails.

En tant qu'Architecte système et réseau j'avais pour mission de mettre à disposition des développeurs un environnement client composé de machines virtuelles sous Vmware (Linux pour Front-end et Back-end UI, Windows pour le côté data BI) pour quils y placent leurs applicatifs.

Peu après mon arrivée à ce poste, jai dû effectuer une refonte de l'architecture système pour une meilleure sécurité et optimiser les échanges entre les machines virtuelles dun même environnement client.

Deux ans plus tard, Audience Plus ayant été rachetée par un groupe (Qwamplify), deux missions supplémentaires mont été confiées : lencadrement de léquipe support du groupe (deux personnes) et un appui à ladministration système et réseau du site de Rousset (60 VMs avec une architecture Cloud chez OVH et 50 VMs en legacy). Laventure Audience Plus sest terminée par le dépôt de bilan de la société en janvier 2020.



Moncigale Consultant Administrateur Système et Réseaux

De 2008 à avril 2016

Jai effectué une prestation de plus de 7 ans en Administration Systèmes et Réseau en tant qu'indépendant (portage salarial). j'intervenais de 3 à 5 jours par semaine.

Dans cette structure (usine de 250 employés), j'effectuais :

- L'administration des serveurs Windows, leur sécurisation et leur virtualisation (serveurs Windows 2003 à 2012, Virtualisation VmWare, Veeam, SCCM, BackupExec, Exchange, sauvegarde utilisateurs Atempo )

- La gestion du réseau(Cisco, filtrage Palo Alto), le déploiement de nouveaux équipements.

- La gestion du parc informatique (GLPI)

- J'ai pu découvrir l'informatique industrielle en étant l'interface avec les automaticiens.



Lors de la période où j'intervenais 3 jours par semaine en tant qu'indépendant, J'ai aussi enseigné 2 jours par semaine (de 2007 à 2013) à l'IUT d'Arles en tant que contractuel (Systèmes et Réseaux, de la 1ère année à la Licence Professionnelle).