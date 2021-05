Gilles BREUIL

Responsable Commercial Régional

Formation,accompagnement et animation d'une équipe commerciale sur les régions Rhône-Alpes et Auvergne

Élaboration et suivi de plans d’actions commerciales

Évaluation des performances – Mise en place d’actions correctives

Organisation et animation de réunions mensuelles

Coordination avec les services techniques et administratifs pour le suivi des dossiers

Outil de CRM utilisé : Salesforce

Animation de réseau distributeurs : TFM-France Matériaux-Tereva-Descours et Cabaud-SIG …

Gestion de compte-clés : bailleurs-gestionnaires de copro-industriels-collectivités



Mes compétences :

Sales Force

Gestion grands comptes

Management commercial

Certificat économie énergie

Energies renouvelables