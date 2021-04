Gilles BRIÈRE

Jévolue dans lunivers de la communication depuis plus de 25 ans en tant que graphiste au sein dagences régionales. Mes différentes expériences mont permis de développer mes capacités de réactivité afin de répondre aux impératifs de coûts, de délais et de qualité attendus par nos clients. Le travail en agence ma également appris à être rapide et efficace en gérant mon temps et les impératifs de manière optimum dans un souci de qualité et de marges. Jai acquis une grande autonomie grâce à mon expérience free-lance. Ainsi je maîtrise les différentes techniques et les contraintes dans la réalisation daffiches, annonces, mailings, flyers, journaux, newsletters, catalogues, ...



Mes compétences :

Rédaction

Microsoft PowerPoint

Mac OS X

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

QuarkXPress

Mise en page

Design packaging