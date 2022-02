Gilles CARRE

INGENIEUR PROJET R&D HW/SW

http://gillesf.carre.pagesperso-orange.fr/CV

* Gestion de projet : gestion du planning et du budget, coordination d’équipe, suivi de sous-traitance, gestion des risques, qualité cycle développement

* Documentation : spécifications, test, intégration, validation, normes de développement /CEM/sécurité

* Développement logiciel embarqué multitâche temps réel, en C/C++ ou assembleur sous OS ou Windows, DSP, méthodologies de développement, reverse-engineering, gestion de configuration, robotique

* Développement électronique analogique ou numérique programmable, optoélectronique, commande de moteurs, basse puissance, traitement du signal, régulation, automatisation, conversion de tension

* International: Français, Anglais, Allemand courants

* Personnalité : organisé, engagé, analyste, rigoureux, pragmatique, adaptatif



Mes compétences :

