Gilles DAYOT

Portraitiste, je découvre, chaque fois, avec plaisir, jubilation et un soupçon dimpatience, le résultat que ce crayon laisse sur la surface. Quand le crayon sexprime, le papier shabille.



Pour apprendre à dessiner une larme, il ma fallu observer pendant vingt minutes une goutte deau sur le capot dune voiture de couleur claire, et cela à la lumière dun réverbère.



« Minutie du graphisme, atmosphère proche dun songe ou dune pensée fugitive Les compositions de cet artiste sont figuratives, ou abstraites et vibrent de la lumière dune palette chaleureuse. Avec puissance, il agence la pierre, le livre ou autres symboliques sur une toile rythmée. Les effets dans la lumière, les glacis de finition sur un tracé autoritaire qui naissent de sa volonté plastique, laissent au spectateur le soin dapporter dans son regard la touche finale ».



Une peinture est comme un voyage que lon na jamais fait, on la découvre, on lécoute, on échange, et parfois on se dépasse afin de la servir.



