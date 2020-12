Gilles FOA

Double formation Bac + 5 en Informatique et Droit des Affaires



Expert en Informatique (Judiciaire puis d'Assurances pour la plupart des Compagnies d'Assurance) depuis plus de 22 ans à ce jour. Références et contacts sur demande.



Un des seuls Experts spécialistes ne traitant que des dossiers à forte composante technologique et à forts enjeux. Dossiers de matériels jusqu'à 500 000 €, RC jusqu'à 1,6 Millions d'euros,...



Spécialiste des Sinistres et Litiges dans les domaines :

- Informatique,

- Bureautique,

- Matériel médical,

- Photographie,

- Vidéo,

- Son,

- Matériel de mesure, matériel de Géomètre Expert, Matériel de laboratoire.



Sinistres Bris, IARD, Responsabilité Civile et Protection Juridique et garanties annexes (Perte d'Exploitation, Récupération de données).



Expériences (réussies) de gros sinistres et de très gros sinistres (plusieurs centaines de milliers d'euros) pour des sociétés parfois cotés en bourse. Le devoir de réserve empêche de citer de noms ici.



Experience de l'Expertise Judiciaire et du Sapitorat.



Intervient également en assistance lors d'Expertises judiciaires aux côtés d'une des parties.



Présent sur liste des Experts de la DRIRE.



Co-Auteur d'un ouvrage sur Internet aux Editions d'Organisation.



Cité dans plusieurs articles, interview dans plusieurs médias audiovisuels.



Fondateur du premier site d'emails recommandé en Europe (email-recommande.com).



Divers prix et mentions.



Mes compétences :

Assurance

Expert

Son

Informatique

Communication

Arbitrage

Photographie

Iard

Photo

Expertise

Prise de son

Java

Conseil

Formation

Prises de vues vidéo

Imagerie médicale

Video IP

Métrologie

Topographie

Dispositifs médicaux