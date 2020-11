Gilles GILLES BERGE (BERGE)

Dessin déléments de carrosserie

Gérer et analyser la faisabilité Projet

Dépôt de brevets

Elaboration de cahiers de solutions

Proposer des améliorations de la conception

Animation de différentes réunions(Brainstorming, créativité.. )

Planifier les grandes étapes du projet

Suivre les coûts internes et externes

Etablissements de plans de validations

Etablissement de préconisations

Suivis des validations (synthèse et analyses des résultats)

Encadrement de 6 projeteurs

Formation métier de projeteur

Entretien annuel dévolution de carrière

Etudes structures aéronautiques

Conception de pièces thermo-formés

Organisation de liasses.)

Intégration de modules électrique-Cheminements

Dimensionner les éléments mécaniques

Implanter et définir des essuies vitres

Etudes de cinématiques particulières en CAO

Etude dun Process dassemblage pour de laluminium (Soudure Laser).

Collage de structure

Participations aux salons professionnels de la branche de la société.

Etude et conception dune Poignée de porte plastique (pour la 1007..)

Design et concept dun nouveau type dessuie Lunette AR.

CAO Catia V4 Modules de base, surfaces complexes, solide, cinématique 2D. 3D.

Catia V5 (VPM)

Word , Excel , PowerPoint ,Corel draw, power draw, Photo shop, MS project, IMS.

Suivi montage prototypes



Mes compétences :

Aéronautique

Mécanique