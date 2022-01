Gilles HUARD

Ayant occupé le poste de responsable de la communication au sein d'un tour opérateur culturel, j'ai souhaité me spécialiser en marketing et communication web en intégrant le Master 2 Marketing et TIC de l'Université d'Angers.



Par la suite, j'ai pu développer mon expertise pendant plusieurs années au sein de l'agence Kelcible à Angers. Référent sur les questions de référencement naturel et de stratégie de contenu, j'ai souhaité affirmer cette passion et ce savoir-faire dans le cadre d'un projet personnel.



Aujourd'hui consultant SEO & Rédacteur Web indépendant, je développe la visibilité, le trafic et le business en ligne des entreprises du Grand Ouest.

Je suis également formateur et réponsable pédagogue des Bachelors 3e année à MyDigitalSchool Angers.



Mes compétences :

Chargé de mission

Communication

Informatique

Web analytics

Webmarketing

Gestion de projet

Webmaster

Rédaction web

Google Adwords

SEO

Référencement naturel

Rédaction de contenus