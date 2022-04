Gilles L'HOSPITALIER

Riche d'une expérience de dix ans en agences de communication et du statut de free-lance depuis 2008, je suis réactif et force de proposition sur la création d'outils de communication qu'ils soient destinés à l'impression ou aux supports numériques.



Mes travaux me conduisent à travailler dans des secteurs variés (institutions, entreprises, associations…) pour la réalisation de supports tel que : plaquettes, revues, charte graphique, DVD, site internet… Je vous invite à voir ces références sur le site : http://g-lh.fr