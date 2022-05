Stéphane WISNIEWSKI

J'ai un rôle support et transversal en pédagogie :



- écouter et accompagner le client dans la construction de ses objectifs de formation,

- observer ensemble l'organisation, y dégager des problématiques liées aux compétences ou à la sécurité (maîtrise des risques) et voir quelle est la meilleure solution,

- définir les objectifs pédagogiques et d'évaluation,

- concevoir le dispositif pédagogique le plus efficace sur les plans mémorisations et ROI,

- concevoir des parcours mixtes, développer le digital learning sur le plan technologique et pédagogique,

- réaliser l'action, être le garant du bon déroulement,

- évaluer (à tous les moments, même le transfert des compétences, l'amélioration du business en général), mesurer les écarts et proposer des actions correctives,

- Motiver une équipe de formateurs, les associer, former des tuteurs.





Mes compétences :

Pédagogie et communication

Ingénierie de formation et pédagogique

Ingénierie de formation

Conception pédagogique

E-learning