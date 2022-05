Stéphane WISNIEWSKI

Etude technique et financière des dossiers d'appel d'offre des lots électricité courants

forts et faibles dans le milieu industriel et tertiaire

- Recherche de solutions économiques et variantes d'une opération

- Réalisation des plannings prévisionnels, des mémoires techniques et environnementales.

- Suivi et assistance des Chargés d'Affaires lors de l'exécution (planning, mode opératoire,

suivi budgétaire des S/traitants et fournisseurs).

- Suivi relationnel de la clientèle, recherche de nouveaux marchés, gestion des Appels d'offres

- Capacité d'adaptation et sens des responsabilités.

- Bon sens de la communication, du travail en équipe et du contact.



Mes compétences :

Caneco

Office