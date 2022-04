Gilles LOGEAIS

Expérience de CEO, CDO chief digital officer, corporate stratégie pour des groupes internationaux au sein d'industries variées; nucléaire (Areva), automobile (Valeo), finance et informatique (SAP).



Cela s'est traduit par le lancement ou l'acquisition de filiales, le lancement de services ou de produits nouveaux, la conclusion de partenariats (SAP-Bull).



Depuis 2010 Partner de la société Aries spécialisée dans le conseil en stratégie, l'industrie digitale et le coaching de cadres dirigeants.

Professeur vacataire à l'Edhec Business school, l'Ecole des Mines et l'IAE de Nice en stratégie.



Points forts; vision stratégique, management d'équipes internationales, gestion de projets, engagement et rigueur



Membre du réseau Entreprendre et de la DFCG.



Formation ingénieur ENSAM, MBA Insead, Sophrologue sophrothérapeute.



Mes compétences :

Conseil

Coaching

Direction générale

Business strategy

Business development

Stratégie d'entreprise

Management