Depuis maintenant plus de dix ans, BuroClic concentre l’essentiel de son activité dans le domaine de l'édition de son progiciel et innove dans une nouvelle approche de la gestion informatisée des dossiers.

Enregistrement de vos dossiers par thèmes, Production de documents, Classement de documents et de mails, Tenue de votre agenda et planning, Gestion de votre temps, Facturation, Encaissement … BuroClic est une vraie SOLUTION !