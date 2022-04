Gilles LORMELET

A la recherche d'un nouveau poste et un nouveau challenge ,

Fort de mon expérience professionnel, je maîtrise parfaitement l'ensemble des fonctions inhérentes à la profession de responsable . Aussi je suis en mesure de mettre en oeuvre mon sens commercial pour satisfaire aux besoins de la clientèle , j'ai été également amené au long de mon parcours à diriger une équipe et ai donc pu développer un solide sens du management.



Je vous laisse prendre connaissance de mon profil en parcourant mon CV ci-joint.



C'est avec plaisir que je me rendrais disponible pour un entretien afin de vous fournir tout détail complémentaire sur mon expérience et mes motivations.



Mes compétences :

Relationnel

Dynamique

Organisation